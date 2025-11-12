Dois homens, acusados pelo crime de roubo de celular, foram presos na zona central de São José dos Campos, na noite de segunda-feira (10), por volta das 23h25. A ação contou com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorou os suspeitos em tempo real.
Após acionamento via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar), policiais da Força Tática da Polícia Militar se dirigiram à Avenida Nelson D’Ávila, onde passaram a receber informações do CSI, que acompanhava os homens por imagens.
Eles fugiram pela Rua Turquia, sentido Linha Verde, e foram localizados próximo ao Terminal Rodoviário Frederico Ozanan (Rodoviária Nova).
A vítima reconheceu os autores e recuperou o celular subtraído.
A dupla foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O sistema do CSI opera 24 horas por dia em cooperação com todas as forças de segurança da cidade pelo projeto São José Unida e já conta com 1.186 câmeras inteligentes espalhadas pela cidade.