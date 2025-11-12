Três novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade vão começar a operar em rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte a partir desta quarta-feira (12). Eles fazem parte de um pacote de 26 novos equipamentos instalados em todo o estado, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de São Paulo.

Na região, os radares estão instalados em São Sebastião, na rodovia Rio-Santos (SP-55), km 178,1 e 189,5, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, e em Jacareí, na rodovia Geraldo Scavone (SP-66), no km 82,3, com velocidade de 60 km/h.