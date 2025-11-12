12 de novembro de 2025
FISCALIZAÇÃO

Região tem três novos radares em operação nesta quarta; VEJA

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Equipamentos fazem parte do pacote de 649 novos radares instalados em rodovias estaduais
Três novos radares de fiscalização eletrônica de velocidade vão começar a operar em rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte a partir desta quarta-feira (12). Eles fazem parte de um pacote de 26 novos equipamentos instalados em todo o estado, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) de São Paulo.

Na região, os radares estão instalados em São Sebastião, na rodovia Rio-Santos (SP-55), km 178,1 e 189,5, com velocidade máxima permitida de 40 km/h, e em Jacareí, na rodovia Geraldo Scavone (SP-66), no km 82,3, com velocidade de 60 km/h.

Os equipamentos fazem parte do pacote de 649 novos radares instalados em rodovias estaduais. Os que ainda não estão em funcionamento seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.

O DER informou que o objetivo é aumentar a segurança viária e reduzir os acidentes nas vias paulistas.

“A medida visa intensificar a segurança nas rodovias, prevenir acidentes e salvar vidas, com radares instalados em locais de risco e devidamente sinalizados com os limites de velocidade permitidos”, disse o órgão.

Os locais escolhidos para a instalação dos radares levam em conta o histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, áreas de travessia de fauna e pontos críticos.

