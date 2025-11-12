12 de novembro de 2025
DOENÇA GRAVE

Morador do Vale é internado em SJC com suspeita de febre amarela

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Shuttershok
Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela em áreas urbanas
Mosquito Aedes aegypti é o transmissor da febre amarela em áreas urbanas

Um morador de Guaratinguetá está internado em São José dos Campos com suspeita diagnóstica de febre amarela. O caso foi confirmado pela Prefeitura de Guaratinguetá.

Os dados do morador e detalhes da situação de saúde dele não foram revelados, nem o local da possível contaminação pela doença.

“Nós reforçamos com toda a população da importância de ter a vacinação em dia. Então, todos acima de 9 meses procurem a unidade de saúde. Nós contamos com vocês para essa ação ser efetiva e fazer a proteção de toda a nossa cidade contra a febre amarela”, disse Adriane Campos, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Guaratinguetá.

Atualmente, o estado de São Paulo registra 721 casos notificados de febre amarela, sendo que 64 foram confirmados. Houve ainda 36 óbitos em decorrência da doença. A taxa de letalidade é de 56,3%.

O Vale do Paraíba tem 15 casos confirmados em 16 notificações, com oito mortes por febre amarela em 2025. A taxa de letalidade é de 53%.

