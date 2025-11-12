Um morador de Guaratinguetá está internado em São José dos Campos com suspeita diagnóstica de febre amarela. O caso foi confirmado pela Prefeitura de Guaratinguetá.

Os dados do morador e detalhes da situação de saúde dele não foram revelados, nem o local da possível contaminação pela doença.