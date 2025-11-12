A Justiça determinou fiança de R$ 5.000l para libertar a mulher presa em flagrante após fugir de um motel sem pagar e se envolver em acidentes de trânsito durante a fuga. A decisão foi confirmada nesta terça-feira (11) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que também suspendeu o direito da motorista de dirigir.

O caso aconteceu na segunda-feira (10), no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista, e foi registrado por câmeras de segurança. Identificada como Kauane Tainá Fox, de 24 anos, a mulher compareceu a uma audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, onde recebeu medidas cautelares para responder ao processo em liberdade.