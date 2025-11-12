A Justiça determinou fiança de R$ 5.000l para libertar a mulher presa em flagrante após fugir de um motel sem pagar e se envolver em acidentes de trânsito durante a fuga. A decisão foi confirmada nesta terça-feira (11) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que também suspendeu o direito da motorista de dirigir.
O caso aconteceu na segunda-feira (10), no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista, e foi registrado por câmeras de segurança. Identificada como Kauane Tainá Fox, de 24 anos, a mulher compareceu a uma audiência de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, onde recebeu medidas cautelares para responder ao processo em liberdade.
Entre as restrições impostas pela Justiça estão a proibição de deixar a cidade onde mora sem autorização judicial, a obrigação de comparecer mensalmente em juízo e de manter o endereço atualizado. Segundo o TJ-SP, o fato de a mulher ser ré primária e mãe de uma criança de 3 anos também foi levado em conta na decisão.
Durante a fuga, Kauane usou o carro para arrebentar o portão do motel, localizado na Rua Pais Leme, após tentar sair sem pagar. Ela ainda acelerou o veículo contra um funcionário, que conseguiu desviar, e quase atropelou um policial militar durante a tentativa de abordagem.
Em seguida, a motorista fugiu em alta velocidade, passando por sinais vermelhos, trafegando na contramão e colocando pedestres e motoristas em risco. A perseguição terminou na Avenida Vital Brasil, quando o carro dela bateu em dois veículos parados em um semáforo.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher apresentava sinais de embriaguez e foi levada ao 14º Distrito Policial, em Pinheiros, onde o caso foi registrado. Ela foi indiciada por embriaguez ao volante, dano, resistência e perigo à vida ou à saúde de terceiros.
Até o momento, não há confirmação se a fiança já foi paga. A defesa da motorista não foi localizada para comentar o caso.