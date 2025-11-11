O São José Basket perdeu por 78 a 64 para o Corinthians na noite desta quarta-feira (11), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, segue em décimo lugar, com três vitórias e, agora, quatro derrotas. Já o Timão, sétimo colocado, tem seis vitórias e duas derrotas no torneio nacional.
Na próxima rodada, o São José visita o Unifacisa, em João Pessoa (PB), sábado (15), a partir das 19h30. E o Corinthians joga no dia 19, outra quarta, quando recebe o Pato Basquete, às 20h, novamente no Wlamir Marques.
O jogo
Em quadra, o São José começou melhor, abrindo 7 a 0 nos primeiros minutos. Depois, o time da região chegou a ter oito pontos de frente, mas o Corinthians empatou de forma fulminante, obrigando Cris Ahmed a pedir tempo técnico. E, antes do intervalo, os joseenses conseguiram ficar de novo na frente, em quatro pontos: 19 a 15.
No segundo quarto, a dinâmica era o São José abrindo vantagem e o Corinthians encostando no placar. Quando faltavam três minutos para o intervalo, os donos da casa ficaram na frente do placar pela primeira vez no jogo. E, no último lance, o Timão fez uma cesta de três e foi para o intervalo com dois pontos a mais: 41 a 39.
Depois do intervalo, o São José voltou totalmente desligado. E, com isso, errou muito e viu o Corinthians abrir vantagem de nove pontos. Outro problema foi o baixíssimo aproveitamento de pontos do time joseense. Isso fez os corintianos ampliarem a contagem, abrindo 14 pontos de frente: 62 a 48, em uma atuação desastrosa do time da região no terceiro período.
Nos últimos dez minutos, o São José chegou a diminuir para oito pontos, sonhou, mas não conseguiu. E teve a segunda derrota seguida no NBB.