O São José Basket perdeu por 78 a 64 para o Corinthians na noite desta quarta-feira (11), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pelo primeiro turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Cris Ahmed, segue em décimo lugar, com três vitórias e, agora, quatro derrotas. Já o Timão, sétimo colocado, tem seis vitórias e duas derrotas no torneio nacional.