Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam, na noite de segunda-feira (10), um homem procurado pela Justiça do Maranhão pelo crime de homicídio. A captura ocorreu por volta das 23h10, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas na Estrada Municipal Pedro Moacir de Almeida, região norte de São José dos Campos, conhecida por ser ponto de venda de entorpecentes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante a ação, a equipe abordou cinco suspeitos. Dois deles carregavam volumes aparentes nos bolsos, mas nada ilícito foi encontrado na revista inicial. No entanto, ao realizar consultas nos sistemas inteligentes de segurança, os policiais constataram que um dos abordados tinha um mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado do Maranhão.