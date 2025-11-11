Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 15h15, durante uma ação do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). A prisão ocorreu no bairro Flor do Vale, após abordagem de rotina realizada pelos policiais.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam 2 pinos de cocaína, 75 porções de maconha, 2 tijolos da mesma droga, R$ 93 em dinheiro e um celular Motorola. Ao todo, foram contabilizados 1,450 kg de entorpecentes.