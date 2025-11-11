11 de novembro de 2025
TRÁFICO

PM prende traficante com 1,5 quilo de drogas em Tremembé

Por Da Redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Baep
PM prende traficante com 1,5 quilo de drogas em Tremembé

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (11), por volta das 15h15, durante uma ação do 3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep). A prisão ocorreu no bairro Flor do Vale, após abordagem de rotina realizada pelos policiais.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam 2 pinos de cocaína, 75 porções de maconha, 2 tijolos da mesma droga, R$ 93 em dinheiro e um celular Motorola. Ao todo, foram contabilizados 1,450 kg de entorpecentes.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Tremembé, onde o caso foi registrado e as drogas permaneceram apreendidas. Ele responderá pelo crime de tráfico de drogas.

