Um comerciante foi preso após ser flagrado pela Polícia Militar com um veículo com placas adulteradas na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em São José dos Campos.

De acordo com o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I), por volta das 11h20, os policiais realizavam patrulhamento quando receberam, via Centro de Segurança e Inteligência, a informação de que um carro branco circulava com a placa irregular.