Um comerciante foi preso após ser flagrado pela Polícia Militar com um veículo com placas adulteradas na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em São José dos Campos.
De acordo com o 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (1º BPM/I), por volta das 11h20, os policiais realizavam patrulhamento quando receberam, via Centro de Segurança e Inteligência, a informação de que um carro branco circulava com a placa irregular.
Durante a busca, a equipe localizou o veículo estacionado em frente a um supermercado e fez a abordagem. Na vistoria, os policiais constataram que o condutor havia utilizado fita isolante para alterar a numeração da placa, que correspondia a um carro da mesma marca e modelo, mas de cor preta e registrado em outra cidade.
Ao ser questionado, o motorista confessou ter feito a adulteração de forma intencional, alegando que o objetivo era evitar multas de trânsito.
Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal.