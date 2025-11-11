Uma criança de 7 anos precisou de atendimento médico após se envolver em um acidente no brinquedo Chapéu Mexicano, no Parque de Diversões Trombini, na região central de Caraguatatuba.
De acordo com a Prefeitura, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encontrou a menina consciente, orientada e sentada ao lado da mãe, apresentando dor na região cervical. A vítima foi imobilizada no local e encaminhada à Casa de Saúde Stella Maris, onde passou por atendimento complementar.
Em nota, o Parque Trombini afirmou que ofereceu assistência imediata à família e mantém contato diário para acompanhamento físico e psicológico da criança. O parque classificou o caso como “isolado e atípico, sem precedentes em sua longa trajetória”, reforçando que a atração foi interditada para inspeção técnica.
O estabelecimento acrescentou que, segundo relato da mãe, a criança está bem, com “recuperação positiva, sem indícios de lesões significativas ou consequências graves”.
O Parque destacou ainda que todas as suas atrações seguem as normas de fiscalização e inspeções técnicas, garantindo a segurança dos visitantes.
O caso segue sendo monitorado pelas autoridades municipais.