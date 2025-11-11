A jovem Kathleen Santos, de 18 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (11) para esclarecer informações e rebater especulações sobre o grave acidente que sofreu na madrugada de sábado (8), na avenida Jorge Zarur, região do Anel Viário, em São José dos Campos. O carro em que ela estava capotou na via, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.

Em uma sequência de vídeos, Kathleen contou que não era a motorista do veículo e ressaltou que sequer sabe dirigir. Segundo ela, o acidente aconteceu por volta de 1h ou 2h, quando retornava de uma saída com uma outra pessoa.