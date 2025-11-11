A jovem Kathleen Santos, de 18 anos, usou suas redes sociais nesta terça-feira (11) para esclarecer informações e rebater especulações sobre o grave acidente que sofreu na madrugada de sábado (8), na avenida Jorge Zarur, região do Anel Viário, em São José dos Campos. O carro em que ela estava capotou na via, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal.
Em uma sequência de vídeos, Kathleen contou que não era a motorista do veículo e ressaltou que sequer sabe dirigir. Segundo ela, o acidente aconteceu por volta de 1h ou 2h, quando retornava de uma saída com uma outra pessoa.
“Eu não estava dirigindo carro nenhum, até porque eu nem sei dirigir. Quem tá no meu dia a dia sabe que eu sou profissional de escola. (…) Estava tudo bem, ninguém estava bêbado”, afirmou.
Ela relatou que, ao fazer uma curva, o condutor perdeu o controle do carro, que bateu e capotou. Com o impacto, Kathleen foi arremessada para fora do veículo.
“Eu voei de dentro do carro. (…) Eu já não estava lembrando de nada. Fui ter consciência no hospital.”
A jovem sofreu múltiplos ferimentos, incluindo fraturas no nariz e na clavícula, além de cortes profundos nas mãos, rosto e corpo. Ela disse que precisou de pontos e que ainda não consegue realizar atividades básicas sem ajuda. “Minha família está cuidando de mim. Eu não consigo fazer nada sozinha, desde tomar banho até usar o banheiro.”
Milagre.
Kathleen também afirmou que a equipe médica considerou sua sobrevivência um milagre. “Pelo jeito que ficou o carro, esperavam eu estar sem vida. (…) Parece que eu vi minha vida passar por um fio.”
A jovem ainda desabafou sobre críticas e informações falsas que surgiram após a repercussão do caso.
“Tem muita gente falando coisas que não sabem. (…) Eu achei melhor vir aqui e esclarecer tudo.”
Ela agradeceu pelas mensagens de apoio e destacou que sua recuperação será lenta, mas que está em casa, em repouso. “Eu só tenho a agradecer a Deus por uma nova chance de vida.”
O acidente.
O Corpo de Bombeiros atendeu o acidente na noite de sábado (8), na avenida Jorge Zarur, próximo ao Colégio Objetivo. No local, os militares encontraram um veículo capotado na pista.
A única vítima atendida foi justamente Kathleen, que apresentava ferimento com sangramento na face. Ela recebeu primeiros socorros no local e foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila Industrial.
Não há imagens registradas do acidente, e a Polícia Rodoviária Federal e equipes da concessionária auxiliaram no atendimento e na organização do trânsito.