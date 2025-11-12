Uma mulher de 30 anos morreu na manhã de domingo (9) após sofrer uma descarga elétrica enquanto tentava socorrer o filho.
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o menino estava sobre a mureta de uma piscina quando tocou em um fio de energia exposto.
Ao tentar ajudar o filho, a mulher acabou recebendo o choque e entrou em parada cardiorrespiratória. O caso ocorreu na zona rural de Formosa, cidade do Entorno do Distrito Federal.
Quando os bombeiros chegaram, a vítima já estava sem sinais vitais. Foram feitas manobras de reanimação, mas ela não resistiu e teve o óbito constatado no local.
Outras pessoas presentes conseguiram desligar o disjuntor da residência, interrompendo o fornecimento de energia. A criança não ficou ferida.
O corpo da mulher foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela Polícia Técnico-Científica, que fará os procedimentos de praxe.