Uma mulher de 30 anos morreu na manhã de domingo (9) após sofrer uma descarga elétrica enquanto tentava socorrer o filho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), o menino estava sobre a mureta de uma piscina quando tocou em um fio de energia exposto.