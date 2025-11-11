A repercussão da série “Tremembé”, lançada recentemente pelo Prime Video, reacendeu o interesse público por Suzane von Richthofen, de 42 anos — e também impulsionou sua marca de produtos artesanais. A microempreendedora voltou a divulgar a loja virtual Su Entrelinhas e agradeceu o apoio dos seguidores, afirmando que as vendas cresceram após a estreia da produção.
Criada em Angatuba (SP), a loja comercializa chinelos personalizados, bolsas e jogos americanos, todos feitos à mão. Os calçados customizados, com brilhos e pedrarias, são vendidos por valores entre R$ 150 e R$ 180 e são entregues em todo o país.
Suzane compartilhou mensagens nas redes sociais agradecendo o “carinho e a procura” e explicou que é ela própria quem realiza os atendimentos. “Faço tudo com muito amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada pela compreensão e por estarem aqui comigo”, escreveu.
A Su Entrelinhas estava inativa desde dezembro de 2024, mas voltou a publicar novidades no último dia 3, poucos dias após a estreia de “Tremembé”, em 31 de outubro. A série tornou-se a melhor estreia nacional da história do Prime Video entre produções originais da plataforma.
Na obra, Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane, enquanto Felipe Simas e Kelner Macêdo vivem os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos. Inspirada em livros do jornalista Ullisses Campbell, a série mistura ficção e fatos reais, retratando o período em que presos de grande notoriedade dividiram o Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior paulista.
Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão em 2006 por planejar e participar do assassinato dos próprios pais, crime cometido em 2002 com a ajuda do então namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian.