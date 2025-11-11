A repercussão da série “Tremembé”, lançada recentemente pelo Prime Video, reacendeu o interesse público por Suzane von Richthofen, de 42 anos — e também impulsionou sua marca de produtos artesanais. A microempreendedora voltou a divulgar a loja virtual Su Entrelinhas e agradeceu o apoio dos seguidores, afirmando que as vendas cresceram após a estreia da produção.

Criada em Angatuba (SP), a loja comercializa chinelos personalizados, bolsas e jogos americanos, todos feitos à mão. Os calçados customizados, com brilhos e pedrarias, são vendidos por valores entre R$ 150 e R$ 180 e são entregues em todo o país.