A Polícia Civil prendeu Gabrielle Cristine Pinheiro do Rosário, suspeita de mandar matar Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos. A vítima foi assassinada a tiros no dia 4 de novembro enquanto caminhava com o filho pequeno, em um caso que causou grande comoção nacional.

O crime aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Gabrielle é a atual namorada do ex-companheiro de Laís e teria encomendado o assassinato para ficar com a guarda exclusiva da filha da vítima, uma menina de quatro anos.