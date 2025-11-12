A Polícia Civil prendeu Gabrielle Cristine Pinheiro do Rosário, suspeita de mandar matar Laís de Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos. A vítima foi assassinada a tiros no dia 4 de novembro enquanto caminhava com o filho pequeno, em um caso que causou grande comoção nacional.
O crime aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, Gabrielle é a atual namorada do ex-companheiro de Laís e teria encomendado o assassinato para ficar com a guarda exclusiva da filha da vítima, uma menina de quatro anos.
Segundo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), a suspeita chegou a oferecer cerca de R$ 20 mil a dois homens para executar o crime. Para convencer os executores, ela teria enviado fotos falsas da criança ferida, alegando que a menina sofria maus-tratos.
A investigação aponta ainda que Gabrielle já havia tentado arquitetar outros planos para obter a guarda da menina e chegou a ameaçar Laís por mensagens, acusando-a de ter um relacionamento com seu atual companheiro.
Laís foi morta com um tiro na nuca enquanto empurrava o carrinho de seu filho de dois anos na Travessa Santa Vitória.
Além de Gabrielle, dois homens foram presos por envolvimento na execução. Davi de Souza Malto, apontado como o autor dos disparos, foi capturado na segunda-feira (10). Já Erik Santos Maia, suspeito de pilotar a motocicleta usada no crime, se entregou na última sexta-feira (7). A Polícia Civil segue investigando o caso e deve concluir o inquérito nas próximas semanas.