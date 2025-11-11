O motoboy Breno Santos Broin, de 22 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (11) após colidir com um ônibus. Com o impacto, o jovem foi arremessado por cerca de dez metros e não resistiu aos ferimentos.
O acidente ocorreu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no cruzamento das ruas Perobeira e Floresta, no bairro Ouro Fino. Segundo informações apuradas pela emissora Banda B, Breno mantinha uma rotina intensa de trabalho em dois empregos para custear o tratamento de saúde da mãe.
Durante o dia, ele atuava em uma empresa metalúrgica, e à noite trabalhava como entregador. Testemunhas relataram que o ônibus atingiu a moto que Breno conduzia, arrastando o veículo por vários metros. O impacto foi tão forte que quebrou o para-brisa do ônibus.
A Guarda Municipal informou que o motorista do coletivo não se feriu. A Polícia Militar registrou a ocorrência e acionou a Polícia Civil, que vai investigar as causas da colisão. Informações preliminares apontam que o acidente pode ter ocorrido após o motociclista avançar a via preferencial.
O corpo de Breno foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.
Em nota, a empresa Trans Isaak, responsável pelo ônibus envolvido, lamentou o acidente e afirmou estar colaborando com as investigações. “A empresa expressa sua solidariedade à família e amigos da vítima e reforça seu compromisso com a segurança e o respeito à vida”, informou o comunicado. A Polícia Civil de São José dos Pinhais segue à frente das investigações.