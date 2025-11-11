O motoboy Breno Santos Broin, de 22 anos, morreu na madrugada desta terça-feira (11) após colidir com um ônibus. Com o impacto, o jovem foi arremessado por cerca de dez metros e não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, no cruzamento das ruas Perobeira e Floresta, no bairro Ouro Fino. Segundo informações apuradas pela emissora Banda B, Breno mantinha uma rotina intensa de trabalho em dois empregos para custear o tratamento de saúde da mãe.