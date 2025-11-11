A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (10) Davi de Souza Malto, segundo suspeito de participação no assassinato de Laís Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos. A jovem foi morta com um tiro na nuca enquanto caminhava com o filho de 1 ano e 8 meses.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime ocorreu em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Davi foi detido em uma lanchonete em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após ser denunciado pela própria mãe, Kelly Silva de Souza, que o reconheceu em imagens de câmeras de segurança divulgadas após o crime.