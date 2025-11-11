A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (10) Davi de Souza Malto, segundo suspeito de participação no assassinato de Laís Oliveira Gomes Pereira, de 26 anos. A jovem foi morta com um tiro na nuca enquanto caminhava com o filho de 1 ano e 8 meses.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime ocorreu em Sepetiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Davi foi detido em uma lanchonete em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após ser denunciado pela própria mãe, Kelly Silva de Souza, que o reconheceu em imagens de câmeras de segurança divulgadas após o crime.
“Eu reconheci meu filho na imagem e liguei para denunciar. Ele nasceu na igreja, tocava guitarra no ministério de louvor. Nunca imaginei que fosse capaz de tirar a vida de uma menina inocente”, relatou Kelly em entrevista ao RJ2, da TV Globo.
A mãe também pediu perdão à família da vítima: “Se eu estou sofrendo, imagino que a dor deles seja muito maior.”
O primeiro suspeito, Erik Santos Maia, foi preso na última sexta-feira (8). Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), ele seria o piloto da moto usada no crime, enquanto Davi foi identificado como o atirador.
As investigações apontam que a dupla teria recebido R$ 20 mil para executar o homicídio. A polícia agora tenta identificar quem foi o mandante e qual a motivação do crime.