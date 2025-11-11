A mãe de Julia Kwapis, adolescente de 14 anos que morreu durante o tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, falou sobre a dor da perda da filha. A jovem foi uma das sete vítimas fatais do fenômeno que destruiu cerca de 90% da cidade.

Em entrevista à RIC Record, Mari Kwapis contou que Julia estava com uma amiga quando foi atingida pelos fortes ventos. As duas tentaram se segurar, mas a adolescente acabou sendo arrastada e lançada contra um muro.