TORNADO

'Poderia perder tudo, menos a Julia', diz mãe de jovem de 14 anos

Por Da Redação | Rio Bonito do Iguaçu (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Julia Kwapis, de 14 anos
A mãe de Julia Kwapis, adolescente de 14 anos que morreu durante o tornado que devastou Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, falou sobre a dor da perda da filha. A jovem foi uma das sete vítimas fatais do fenômeno que destruiu cerca de 90% da cidade.

Em entrevista à RIC Record, Mari Kwapis contou que Julia estava com uma amiga quando foi atingida pelos fortes ventos. As duas tentaram se segurar, mas a adolescente acabou sendo arrastada e lançada contra um muro.

“Ela teve vários ferimentos, muitas fraturas, ferimentos muito graves. Perdeu muito sangue”, relatou a mãe, emocionada. Mari afirmou que preferia ter perdido tudo, menos a filha. “Eu poderia perder a casa, tudo o que eu tinha, mas não a Julia. É como se ela tivesse levado uma parte de mim junto.”

O corpo de Julia Kwapis foi sepultado no Cemitério Municipal de Rio Bonito do Iguaçu no último domingo (9), em meio à comoção de familiares e amigos.

