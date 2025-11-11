Um homem de 36 anos desapareceu nas águas do Rio Paraíba do Sul na tarde desta terça-feira (11). O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar as buscas, que se estenderam durante todo o dia, mas ele não havia sido localizado até o início da noite.

O caso ocorreu na altura da Ponte Billy Turner, que integra a Avenida Professor José Santana de Castro, no bairro Itagaçaba, em Cruzeiro, interior de São Paulo. Segundo relatos, o morador teria sido visto caindo no rio por volta das 11h. O resgate foi acionado apenas às 14h, após familiares receberem a informação sobre o incidente.