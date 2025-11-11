Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira (10), após tentar fugir de um motel sem pagar e provocar uma série de infrações de trânsito durante a fuga. Visivelmente embriagada, ela colocou em risco a vida de pedestres, motoristas e policiais antes de ser detida.
O caso aconteceu em um motel localizado na Avenida Vital Brasil, no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, a mulher será investigada por embriaguez ao volante, direção perigosa, dano ao patrimônio e perigo à vida de terceiros.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a suspeita tenta deixar o local sem quitar a conta. Ao ser abordada pelos policiais, ela se recusou a sair do carro, engatou a marcha à ré e quase atropelou um agente. Em seguida, acelerou e por pouco não atingiu um funcionário do motel, colidindo com o portão de entrada.
Mesmo após danificar a estrutura, a mulher conseguiu sair em alta velocidade. Durante a fuga, ela dirigiu na contramão, avançou sinais vermelhos, subiu em calçadas e quase atropelou pedestres, conforme o relato dos policiais.
A perseguição terminou quando a motorista bateu em dois carros parados no semáforo, momento em que foi finalmente contida e presa. Os veículos atingidos ficaram danificados.
A suspeita foi levada ao 14º Distrito Policial (Pinheiros), onde passou por exames periciais e permaneceu à disposição da Justiça. O nome dela não foi divulgado.