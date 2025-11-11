Uma mulher de 24 anos foi presa em flagrante nesta segunda-feira (10), após tentar fugir de um motel sem pagar e provocar uma série de infrações de trânsito durante a fuga. Visivelmente embriagada, ela colocou em risco a vida de pedestres, motoristas e policiais antes de ser detida.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em um motel localizado na Avenida Vital Brasil, no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista. Segundo a Polícia Militar, a mulher será investigada por embriaguez ao volante, direção perigosa, dano ao patrimônio e perigo à vida de terceiros.