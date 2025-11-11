Um dos três homens que foram envenenados com um suco morreu nesta terça-feira (11), após 13 dias internado. A vítima, identificada como José Augusto Ferreira Sousa, de 33 anos, não resistiu aos efeitos da substância e faleceu no Hospital São Camilo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Umirim, no interior do Ceará, no dia 29 de outubro. Na ocasião, três homens — de 27, 33 e 52 anos — passaram mal depois de ingerirem a bebida entregue por uma mulher. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a diferentes unidades de saúde.