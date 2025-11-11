Um dos três homens que foram envenenados com um suco morreu nesta terça-feira (11), após 13 dias internado. A vítima, identificada como José Augusto Ferreira Sousa, de 33 anos, não resistiu aos efeitos da substância e faleceu no Hospital São Camilo.
O caso aconteceu em Umirim, no interior do Ceará, no dia 29 de outubro. Na ocasião, três homens — de 27, 33 e 52 anos — passaram mal depois de ingerirem a bebida entregue por uma mulher. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a diferentes unidades de saúde.
De acordo com as investigações, o verdadeiro alvo do envenenamento seria o homem de 27 anos, marido da suspeita. A mulher teria preparado o suco e entregue a ele, que levou a bebida ao trabalho e dividiu com os colegas, entre eles José Augusto.
O marido da suspeita recebeu alta na segunda-feira (10), enquanto o outro colega, de 52 anos, segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza.
A mulher foi presa temporariamente na segunda-feira (10), em cumprimento a mandado expedido pela Justiça a pedido da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), conforme informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).