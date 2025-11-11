A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (11), por unanimidade, o projeto que autoriza a Unitau (Universidade de Taubaté) a fazer uma redistribuição do quadro de professores da autarquia. O texto ainda passará por segunda votação, na próxima semana, antes de seguir para sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).

Pela proposta, o número de professores da universidade continuará a ser de 1.040, mas haverá um aumento no número de professores auxiliares e uma redução no número de professores assistentes.