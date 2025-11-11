A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (11), por unanimidade, o projeto que autoriza a Unitau (Universidade de Taubaté) a fazer uma redistribuição do quadro de professores da autarquia. O texto ainda passará por segunda votação, na próxima semana, antes de seguir para sanção do prefeito Sérgio Victor (Novo).
Pela proposta, o número de professores da universidade continuará a ser de 1.040, mas haverá um aumento no número de professores auxiliares e uma redução no número de professores assistentes.
Professor auxiliar é o cargo inicial dos docentes na Unitau, que exige titulação mínima de especialista. Pelo projeto, o número de auxiliares subirá de 440 para 710.
Já professor assistente é um cargo atingido por meio de promoção, que exige mestrado ou doutorado. Pela proposta, o número de assistentes cairá de 600 para 330.
No projeto, a Unitau afirmou que "nos últimos exercícios" tem ocorrido "um expressivo aumento no número de aposentadorias e exonerações, o que tem provocado impactos significativos na composição do quadro docente, resultando em lacunas funcionais que comprometem o pleno desenvolvimento das atividades acadêmicas e administrativas da instituição".
A universidade ressaltou ainda que, entre 2022 e 2025, iniciou atividades no campus de Caraguatatuba e no campus de Cruzeiro, "o que torna indispensável a ampliação do corpo docente para a manutenção da prestação de serviços com o nível de excelência requerido".