Para justificar o uso de verba da educação na aquisição do espaço, a Prefeitura citou à época, segundo o MP, uma "falsa alegação de superlotação de salas de aula dos bairros circunvizinhos" Cecap, Santa Tereza, Parque Aeroporto, Portal da Mantiqueira, Bonfim, Chácara Flórida e Independência. De acordo com a Promotoria, no entanto, os dados oficiais mostraram que, entre 2021 e 2025, houve redução no número de alunos nas escolas desses bairros e na rede municipal como um todo.

Ainda segundo a denúncia, levantamento feito por um órgão técnico do MP apontou que a Prefeitura pagou valores superiores aos de mercado. Por um dos imóveis, por exemplo, que foi comprado por R$ 13,84 milhões, o valor de mercado foi estimado pelo Caex (Centro de Apoio à Execução do Ministério Público) em R$ 8,44 milhões, o que gerou sobrepreço de R$ 5,4 milhões. Já o segundo imóvel, comprado R$ 17,36 milhões, teria valor de mercado de R$ 8,97 milhões, o que gerou sobrepreço de R$ 8,39 milhões.

Na ação, o MP afirmou que o engenheiro que elaborou o laudo era um servidor comissionado da Prefeitura, embora essa função deveria ter sido desempenhada por um servidor de carreira do município. Segundo a Promotoria, o profissional "se mostrou completamente inábil e imperito para o cumprimento da missão que lhe foi atribuída". Entre as "falhas metodológicas" citadas na denúncia estão atribuir "valor indenizatório a benfeitorias que, à época da desapropriação, encontravam-se em completo estado de abandono e sem qualquer valor comercial" - a Prefeitura, por exemplo, pagou por uma piscina, um tobogã e uma cantina que "estavam deterioradas e inviabilizadas para uso".