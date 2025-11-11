Uma câmera de segurança registrou o assassinato do gesseiro Igor Correia de Souza, de 30 anos, morto a tiros na manhã desta segunda-feira (10) no bairro Jardim Bandeirantes, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 11h, na Rua Osvaldo Gonçalves Toledo, onde Igor trabalhava em uma obra. A vítima foi atingida por diversos disparos e morreu no local antes da chegada do socorro.