Conhecido nacionalmente como o “Milagre Vivo”, o padre Márlon Múcio, de Taubaté, enfrenta mais uma batalha pela vida. Ele foi novamente internado na UTI, no domingo (9), e admitiu que a situação não é boa. “Estou muito fraco”, disse ele.

O sacerdote, que toma 315 remédios diariamente para sobreviver, segue internado e sem previsão de alta. Diversos fiéis e colegas religiosos fazem uma ''corrente de oração'' pela saúde dele.