Conhecido nacionalmente como o “Milagre Vivo”, o padre Márlon Múcio, de Taubaté, enfrenta mais uma batalha pela vida. Ele foi novamente internado na UTI, no domingo (9), e admitiu que a situação não é boa. “Estou muito fraco”, disse ele.
O sacerdote, que toma 315 remédios diariamente para sobreviver, segue internado e sem previsão de alta. Diversos fiéis e colegas religiosos fazem uma ''corrente de oração'' pela saúde dele.
Márlon afirmou que estava se sentindo fraco. Ele publicou uma foto nas redes sociais e pediu orações. "Família amada, rezem por mim. Hoje à tarde fui trazido de ambulância para a UTI. Estou muito fraco, fadigado, com falta de ar e os sintomas da doença rara (RTD) mais fortes", escreveu o sacerdote.
Aos 52 anos, padre Márlon sofre de uma doença rara chamada RTD (Deficiência do Transportador de Riboflavina), condição rara que afeta o metabolismo e o funcionamento muscular. O diagnóstico veio apenas aos 45 anos, embora os primeiros sinais tenham surgido ainda na infância, quando ele perdeu a audição aos 7 anos de idade.
A doença atinge 1 a cada 1 milhão de pessoas. Em entrevista ao Fantástico no ano passado, ele contou que já passou por quase cem médicos e recebeu seis diagnósticos errôneos até descobrir do que sofria.
''A minha doença é neurodegenerativa, é incurável aos olhos da ciência, é progressiva e potencialmente fatal'', relatou.
Internações.
Em outubro, o padre ficou 14 dias internado na UTI após ter problemas na traqueostomia. O sacerdote havia recebido alta no dia 17 de outubro.
"Voltei para casa, família amada. Estou sem dor. Tudo isso é um milagre. Depois de dores homéricas, tantas picadas e exames, tantos medicamentos e procedimentos, dias e noites de espera, aqui estou eu: de volta para casa! Cada respiro é um obrigado senhor", publicou na ocasião.
Padre Márlon é fundador de um hospital voltado para pacientes com doenças raras. Ele também é fundador da Comunidade Missão Sede Santos e tem 45 livros publicados. No Instagram, ele acumula mais de 1,5 milhão de seguidores.
A história do sacerdote inspirou um filme. O longa retrata a jornada do padre com a doença e uma viagem à Europa em busca da bênção do então papa Francisco, que morreu em abril desse ano. O filme foi lançado no final do ano passado e está disponível no YouTube.