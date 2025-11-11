Dois homens foram presos suspeitos de cometer roubo no Centro de São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (10) e contou com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorou em tempo real a movimentação dos suspeitos e repassou as informações às equipes em campo.
A ocorrência teve início por volta das 23h25, na avenida Dr. Nelson D’Ávila, na região central da cidade. Após o acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os operadores do CSI iniciaram a análise das imagens e identificaram dois indivíduos fugindo pela rua Turquia, sentido Linha Verde.
As informações foram transmitidas à Força Tática da Polícia Militar, que iniciou o patrulhamento com base nos dados do monitoramento. Com o auxílio das imagens, as equipes conseguiram localizar os suspeitos na área verde próxima ao Terminal Rodoviário Frederico Ozanan (Rodoviária Nova).
A vítima reconheceu os autores e recuperou o celular subtraído. A dupla foi conduzida à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O CSI opera 24 horas por dia e já conta com 1.186 câmeras inteligentes espalhadas pela cidade número que será ampliado para 1.691 até o fim do processo de expansão em andamento. Desde sua implantação, o CSI já atuou em 3.652 ocorrências, que resultaram em 1.690 pessoas detidas.