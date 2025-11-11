Dois homens foram presos suspeitos de cometer roubo no Centro de São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (10) e contou com apoio do CSI (Centro de Segurança e Inteligência), que monitorou em tempo real a movimentação dos suspeitos e repassou as informações às equipes em campo.

A ocorrência teve início por volta das 23h25, na avenida Dr. Nelson D’Ávila, na região central da cidade. Após o acionamento via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), os operadores do CSI iniciaram a análise das imagens e identificaram dois indivíduos fugindo pela rua Turquia, sentido Linha Verde.