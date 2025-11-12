A quarta-feira (12) será marcada por tempo nublado em boa parte da RMVale, conforme a previsão do Climatempo. O sol até deve aparecer em alguns momentos, mas o predomínio será de muitas nuvens ao longo do dia, com pouca chance de chuva. As temperaturas ficam amenas, mantendo o clima agradável em relação aos últimos dias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São José dos Campos, o dia deve começar com céu encoberto e períodos de sol entre nuvens. A temperatura mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar deve se manter estável, e não há expectativa de chuva.