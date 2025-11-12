12 de novembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (13)? Confira

Por Da Redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (13)? Confira
Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (13)? Confira

A quarta-feira (12) será marcada por tempo nublado em boa parte da RMVale, conforme a previsão do Climatempo. O sol até deve aparecer em alguns momentos, mas o predomínio será de muitas nuvens ao longo do dia, com pouca chance de chuva. As temperaturas ficam amenas, mantendo o clima agradável em relação aos últimos dias.

Em São José dos Campos, o dia deve começar com céu encoberto e períodos de sol entre nuvens. A temperatura mínima prevista é de 13°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa do ar deve se manter estável, e não há expectativa de chuva.

Já em Taubaté, o cenário será parecido, com mínima de 15°C e máxima de 29°C. O céu permanece com muitas nuvens durante todo o dia, com aberturas de sol em alguns períodos.

Em Jacareí, a quarta também será nublada, com temperaturas variando entre 14°C e 28°C. O clima deve permanecer seco, sem registros de precipitação.

A tendência para os próximos dias, segundo o Climatempo, é de manutenção do tempo firme em toda a região, com aumento gradual das temperaturas a partir do fim de semana.

