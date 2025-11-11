A influenciadora trans Gabrielly Miguel, nascida em São José dos Campos, que conquistou milhões de seguidores nas redes sociais com o perfil 'Casal Maloka', divulgou o resultado da sua transformação após 10 cirurgias.

Ela passou recentemente por uma cirurgia para reposicionar próteses de silicone nos seios, marcando o décimo procedimento desde que deixou de viver nas ruas de Santos, em 2024.