A influenciadora trans Gabrielly Miguel, nascida em São José dos Campos, que conquistou milhões de seguidores nas redes sociais com o perfil 'Casal Maloka', divulgou o resultado da sua transformação após 10 cirurgias.
Ela passou recentemente por uma cirurgia para reposicionar próteses de silicone nos seios, marcando o décimo procedimento desde que deixou de viver nas ruas de Santos, em 2024.
Gabrielly e o ex-companheiro Douglas Martins ganharam notoriedade no Instagram no ano passado, usando o celular de um amigo para criar conteúdo. Embora o casal tenha se separado em maio do ano passado, Gabrielly manteve sua carreira digital, alcançando milhões de seguidores.
Após deixar as ruas e viralizar, o 'Casal Maloka' chegou a abrir um salão de beleza em São José dos Campos. Em 2024, o casal se separou.
Aos 26 anos, a influenciadora disse em entrevista ao G1 Santos que havia colocado implantes há cerca de um ano, mas decidiu pela nova cirurgia porque os seios estavam assimétricos. Ela afirmou sentir realização e alívio, destacando que a antiga aparência gerava disforia e constrangimento ao usar biquínis ou roupas decotadas.
Além das duas cirurgias nos seios, Gabrielly realizou outros oito procedimentos estéticos, incluindo correção dentária com implantes, rinoplastia estruturada, procedimentos nos olhos como cat eyes e fox eyes, microlifting facial, queiloplastia e correções nos lábios.
Ela também passou por um peeling químico com ácido tricloroacético e cróton, procedimento de média profundidade que promove a regeneração da pele. A técnica utiliza diferentes substâncias químicas para melhorar a aparência do rosto, embora algumas delas, como o ácido crotônico, já tenham sido proibidas pela Anvisa no Brasil devido a riscos à saúde.
Ela divulgou vídeo nas redes sociais mostrando a transformação, de como era quando vivia em situação de rua e de como está atualmente.
* Com informações do portal G1 Santos