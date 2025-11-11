Surgido no Vale do Paraíba para se tornar a maior facção criminosa do Brasil, o PCC (Primeiro Comando da Capital) mira campanhas políticas para ter influência em governos e casas legislativas. O grupo também cria empresas e negócios para participar de licitações públicas.

Segundo o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, a facção quer ter “poder e influenciar legislativamente”.