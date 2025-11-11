Surgido no Vale do Paraíba para se tornar a maior facção criminosa do Brasil, o PCC (Primeiro Comando da Capital) mira campanhas políticas para ter influência em governos e casas legislativas. O grupo também cria empresas e negócios para participar de licitações públicas.
Segundo o promotor de justiça Alexandre Castilho, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público, a facção quer ter “poder e influenciar legislativamente”.
Nas eleições, o promotor explicou que o PCC participa “financiando campanhas com dinheiro”. “Campanha precisa de dinheiro. Então, essa é uma oportunidade para o crime organizado, seja ele que tipo for, conquistar cada vez mais poder”.
“Como é um negócio, o PCC participa de licitações. Eles criam empresa e participam de licitações. O núcleo de Guarulhos [do Gaeco] fez uma investigação que demonstrou isso”, afirmou Castilho.
“O criminoso faz lá o tráfico de drogas, ganha dinheiro com isso. Ele não vai guardar esse dinheiro em casa. Ele precisa colocar esse dinheiro para circular no sistema. Então, cria as empresas, eles participam de licitações, abrem lojas, enfim, a participação de facções criminosas em licitações é uma forma de lavar dinheiro e também de ganhar dinheiro, porque essas licitações são, às vezes, milionárias.”
O caso também apareceu em investigação sobre a influência da facção no transporte público em São Paulo. “Os colegas do Gaeco da capital fizeram uma investigação extraordinária e demonstraram ali que tinha uma cooperativa de transporte ligada a pessoas da cúpula do PCC”, disse Castilho.
