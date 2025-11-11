Uma mulher de 59 anos foi morta com golpes de facão ao tentar defender o marido durante um ataque em uma propriedade rural de Quedas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na manhã de segunda-feira (10). A vítima foi identificada como Lourdes dos Santos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o casal foi surpreendido pelos agressores dentro de casa. Lourdes tentou impedir o ataque, mas acabou atingida diversas vezes e morreu ainda no local. O marido, Vilmar Primon, de 50 anos, também foi ferido com gravidade e encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel.