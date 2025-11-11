11 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

Mulher é morta com golpes de facão ao tentar defender o marido

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma mulher de 59 anos foi morta com golpes de facão ao tentar defender o marido durante um ataque em uma propriedade rural de Quedas do Iguaçu, no Oeste do Paraná, na manhã de segunda-feira (10). A vítima foi identificada como Lourdes dos Santos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com informações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o casal foi surpreendido pelos agressores dentro de casa. Lourdes tentou impedir o ataque, mas acabou atingida diversas vezes e morreu ainda no local. O marido, Vilmar Primon, de 50 anos, também foi ferido com gravidade e encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel.

As investigações apontam que os principais suspeitos do crime são dois sobrinhos do casal, de 18 e 20 anos. A polícia trabalha com a hipótese de que o homicídio tenha sido motivado por antigos desentendimentos familiares, sem relação com questões financeiras.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Quedas do Iguaçu, que tenta localizar os dois jovens suspeitos. O corpo de Lourdes foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) da região.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários