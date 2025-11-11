Familiares e amigos se despedem de Lucio Flavio Siqueira, 45 anos, que morreu no último sábado (8) na região. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Lucio Flavio foi velado na Vila Garcia, em Jacareí, e depois sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, na tarde de domingo (9).