Familiares e amigos se despedem de Lucio Flavio Siqueira, 45 anos, que morreu no último sábado (8) na região. A causa da morte não foi divulgada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O corpo de Lucio Flavio foi velado na Vila Garcia, em Jacareí, e depois sepultado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, na tarde de domingo (9).
Também conhecido como Bilolo, Lucio Flavio era uma pessoa alegre e extrovertida, que espalhava alegria por onde passava.
Centenas de mensagens nas redes sociais lamentaram a morte dele e prestaram as últimas homenagens.
“Grande amigo de infância, coração gigante”, disse João Batista. “Deus receba você de braços abertos, saudade aumenta a cada dia”, afirmou Isabel Oliveira.
Rosana Barbosa escreveu: “Eterno Bilolo, descanse em paz. Que Deus te receba de braços abertos”. Rogério Ellen apontou: “Vai deixar saudades. Foi um prazer te conhecer, Bilolo”.
Wellington Jesus disse: “Descanse em paz, Bilolo. Vai fazer muita falta. Deus te receba de braços abertos”.
“Ddescanse em paz meu amigo. Você vai deixa muita saudades com sua alegria que contagiava”, afirmou Rafaela Rosa.