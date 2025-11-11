A gente vai dar ordem de serviço esse ano, todo mundo sempre me pergunta: "E a Padre Eugênio e Malaquias, vai dar a ordem de serviço esse ano, começa a obra esse ano?”. A gente quando começa a obra, as pessoas perguntam: "Quando é que termina a obra?”. Porque a obra sempre é um transtorno. É sempre um transtorno, mas a gente precisa começar essas obras importantes, a Via Oeste, a ligação do Vila Branca com Santana do Pedregulho e depois com a Nilo Máximo. Então, essas obras também são importantes da parte da mobilidade, resolver o gargalo da ponte do São João, também extremamente importante na mobilidade.

E acho que talvez um legado importante seria na geração de emprego e renda para a cidade. E aí a gente fala tanto de geração de emprego, de atrair novos negócios, que novos negócios aconteçam, de que o jacareiense tenha oportunidades para continuar vivendo bem em Jacareí. E também, consequentemente, essas novas empresas vão trazer receitas para o município, vão trazer arrecadação, vão trazer tributos que vão ser convertidos em serviço público para o jacareiense. Então, acho que essas três áreas que eu gostaria de deixar um grande legado para nossa cidade.

Em relação a esse clima de polarização, de ‘fla-flu’ político, a gente teve episódios recentes importantes para a história política do Brasil. Um desses episódios é a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, do seu partido, por envolvimento na chamada trama golpista. E temos também, por outro lado, o bolsonarismo defendendo a anistia aos condenados pelo chamado 8 de janeiro, pela trama golpista. Qual a avaliação do senhor primeiro sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e também se o senhor é a favor ou contra esse projeto de anistia?