11 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BRASIL

‘Possuída por demônio’, mulher quebra tudo e é contida por marido

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

Uma confusão inusitada movimentou o Centro de Ipaba (MG) na tarde de domingo (9). Uma mulher de 45 anos afirmou estar “possuída por um demônio” e começou a quebrar objetos dentro de uma distribuidora de bebidas da família, segundo informações apuradas pelos Canais VOX.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Durante o surto, o marido tentou contê-la e acabou empurrando a mulher, que caiu e sofreu ferimentos leves na cabeça e na mão direita. Ela foi socorrida e levada ao posto de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida.

De acordo com o filho do casal, que presenciou o episódio, a mãe faz uso de medicamentos controlados e sofre de problemas psicológicos. O homem deixou o local após o ocorrido e não foi encontrado pela polícia.

O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal leve e desentendimento familiar. As autoridades locais devem avaliar se há necessidade de encaminhamento da mulher para acompanhamento psiquiátrico.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários