Uma confusão inusitada movimentou o Centro de Ipaba (MG) na tarde de domingo (9). Uma mulher de 45 anos afirmou estar “possuída por um demônio” e começou a quebrar objetos dentro de uma distribuidora de bebidas da família, segundo informações apuradas pelos Canais VOX.

Durante o surto, o marido tentou contê-la e acabou empurrando a mulher, que caiu e sofreu ferimentos leves na cabeça e na mão direita. Ela foi socorrida e levada ao posto de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida.