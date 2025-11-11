Uma confusão inusitada movimentou o Centro de Ipaba (MG) na tarde de domingo (9). Uma mulher de 45 anos afirmou estar “possuída por um demônio” e começou a quebrar objetos dentro de uma distribuidora de bebidas da família, segundo informações apuradas pelos Canais VOX.
Durante o surto, o marido tentou contê-la e acabou empurrando a mulher, que caiu e sofreu ferimentos leves na cabeça e na mão direita. Ela foi socorrida e levada ao posto de saúde da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberada em seguida.
De acordo com o filho do casal, que presenciou o episódio, a mãe faz uso de medicamentos controlados e sofre de problemas psicológicos. O homem deixou o local após o ocorrido e não foi encontrado pela polícia.
O caso foi registrado pela Polícia Militar como lesão corporal leve e desentendimento familiar. As autoridades locais devem avaliar se há necessidade de encaminhamento da mulher para acompanhamento psiquiátrico.