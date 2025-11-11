Um crime brutal chocou os moradores de Sapezal (MT) nesta segunda-feira (10). Marion Martins Vincensi, de 33 anos, foi preso em flagrante acusado de matar a própria mãe, Dione Martins Vincensi, com golpes de pé-de-cabra dentro da casa da família, localizada no bairro Águas Claras.

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta do meio-dia. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegaram a socorrer a vítima, que ainda apresentava sinais vitais, mas ela morreu após dar entrada no hospital devido à gravidade dos ferimentos.