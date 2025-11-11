Uma mulher de 43 anos foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (10) após matar o próprio pai, de 75 anos, a tiros, em Cubatão, na Baixada Santista. O crime aconteceu na Rua Manuel Antônio da Silva, no Conjunto Habitacional Rubens Lara, no bairro Parque São Luís.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com a Polícia Civil, a mulher confessou o assassinato e alegou que sofreu um “surto psicótico” antes de atirar contra o pai. O caso chocou moradores da região, que relataram ter ouvido disparos dentro da residência.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar ao local encontrou o idoso já sem vida. Após o crime, a mulher foi levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Casqueiro, onde recebeu atendimento médico e ficou em observação.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, após receber alta médica, a suspeita se entregou na Delegacia de Cubatão e foi encaminhada à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.
O corpo do idoso foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Santos. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar a motivação do crime e apurar se a mulher realmente sofre de transtorno psiquiátrico.