Quem tem débitos com a EDP, distribuidora de energia elétrica, tem oportunidade de negociar pendências com desconto até dia 30 de dezembro de 2025 por meio da campanha "Luz Verde para Resolver".

Entre as condições facilitadas está o parcelamento em até 12 vezes sem juros e correções ou em até 21 vezes no cartão com taxas reduzidas. Famílias incluídas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica poderão contratar o parcelamento em até 60 vezes com entrada facilitada e isenção de taxas. Clientes que já têm negociações anteriores pendentes também poderão renegociar os valores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp