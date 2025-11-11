Quem tem débitos com a EDP, distribuidora de energia elétrica, tem oportunidade de negociar pendências com desconto até dia 30 de dezembro de 2025 por meio da campanha "Luz Verde para Resolver".
Entre as condições facilitadas está o parcelamento em até 12 vezes sem juros e correções ou em até 21 vezes no cartão com taxas reduzidas. Famílias incluídas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica poderão contratar o parcelamento em até 60 vezes com entrada facilitada e isenção de taxas. Clientes que já têm negociações anteriores pendentes também poderão renegociar os valores.
A negociação pode ser realizada online pelo site oficial da concessionária ou por telefone 0800 721 0123. A empresa disponibiliza o contato via WhatsApp, pelo número (11) 93465-2888 (SP), para consulta de débitos e solicitação de código de barras. Há ainda o atendimento presencial nas agências EDP, onde o titular da conta deve apresentar documento com foto, CPF, comprovante de residência e o número da instalação.
A EDP também participa do Feirão Limpa Nome do Serasa até o dia 30 de novembro, onde a negociação pode ser feita pelo site do Serasa ou presencialmente nas agências dos Correios.