Familiares e amigos despediram-se de Rainilda Alves de Oliveira, 66 anos, que morreu no domingo (9). A causa da morte não foi divulgada.
A cerimônia de despedida ocorreu na segunda-feira (10), das 7h às 10h, no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, também em Jacareí.
Nas redes sociais, centenas de mensagens lamentaram a morte de Rainilda e prestaram suas homenagens a ela, que era muito querida na cidade.
“Eu ainda estou sem acreditar. Conversamos sobre a recuperação dela ontem e falei que ia visitá-la esta semana. A vida é um sopro e, às vezes, não tem tempo”, disse Eugênia Nascimento.
“É, Ray, descansa em paz. Hoje o céu está em festa. Deus sabe de tudo. Saudades sim, tristeza não”, afirmou Solange Leite.
Soninha Soares Maria escreveu: “A última vez que vi ela me convidou para um café na casa dela, mas não pude. Tinha compromisso. Disse que outro dia eu ia, mas não deu. Que triste. Agora restam as lembranças”.
Maria Aparecida comentou: “Foi minha vizinha e minha manicure. Vai ficar só saudade. Meus sentimentos aos familiares e todos os amigos”.
“Ela foi minha vizinha..sempre sorridente. Uma pessoa maravilhosa”, contou Alice Lima. “Meu Deus, até agora não acredito que você, minha amiga, não está aqui. Todo Natal você vinha, este Natal não mais”, lamentou Vilma Cordeiro.
Daiane Dai escreveu: “Uma sogra muito boa. Não dá nem para acreditar até agora. Nunca mais vou ouvir a voz dela perguntando como estava a gente, vai ficar só saudade”.
Cadu Filho comentou: “Nossa querida Ray, sempre distribuindo alegria e boas energias. A gente perde uma grande mulher e uma adorável amiga, e o Céu ganha muita alegria e uma estrela que vai brilhar muito onde estiver. Que Deus te receba de braços abertos. Muita luz onde você estiver. Vai em paz minha adorável amiga”.