Familiares e amigos despediram-se de Rainilda Alves de Oliveira, 66 anos, que morreu no domingo (9). A causa da morte não foi divulgada.

A cerimônia de despedida ocorreu na segunda-feira (10), das 7h às 10h, no Campo das Oliveiras, no Centro de Jacareí. O sepultamento foi realizado no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, também em Jacareí.