O Corpo de Bombeiros e socorristas atenderam as pessoas envolvidas em um acidente no Anel Viário de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (11).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu nas proximidades da passarela do Colégio Objeto, no bairro Jardim Aquarius, região oeste de São José, na pista sentido centro.
Equipes dos bombeiros e de socorristas estiveram no local realizando o atendimento à ocorrência. Ainda não há informações confirmadas sobre o número de vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos. O trânsito ficou lento na região.
* Matéria em atualização.