OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Acidente no Anel Viário em São José mobiliza bombeiros e resgate

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Life Informa
Acidente aconteceu no Anel Viário
O Corpo de Bombeiros e socorristas atenderam as pessoas envolvidas em um acidente no Anel Viário de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (11).

O acidente aconteceu nas proximidades da passarela do Colégio Objeto, no bairro Jardim Aquarius, região oeste de São José, na pista sentido centro.

Equipes dos bombeiros e de socorristas estiveram no local realizando o atendimento à ocorrência. Ainda não há informações confirmadas sobre o número de vítimas ou o estado de saúde dos envolvidos. O trânsito ficou lento na região.

* Matéria em atualização.

