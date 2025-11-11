O Corpo de Bombeiros e socorristas atenderam as pessoas envolvidas em um acidente no Anel Viário de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (11).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu nas proximidades da passarela do Colégio Objeto, no bairro Jardim Aquarius, região oeste de São José, na pista sentido centro.