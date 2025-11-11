Uma criança de 7 anos caiu de um brinquedo em movimento no Parque Trombini, em Caraguatatuba. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (7), no brinquedo conhecido como “Chapéu Mexicano”, no parque de diversões instalado na avenida Dr. Arthur da Costa Filho, região central da cidade.

Segundo a Prefeitura de Caraguatatuba, a equipe da Unidade de Suporte Básico do Samu foi encaminhada ao local, onde encontrou a criança consciente, orientada e sentada ao lado da mãe, apresentando queixa de dor na região cervical.