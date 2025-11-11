Uma criança de 7 anos caiu de um brinquedo em movimento no Parque Trombini, em Caraguatatuba. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (7), no brinquedo conhecido como “Chapéu Mexicano”, no parque de diversões instalado na avenida Dr. Arthur da Costa Filho, região central da cidade.
Segundo a Prefeitura de Caraguatatuba, a equipe da Unidade de Suporte Básico do Samu foi encaminhada ao local, onde encontrou a criança consciente, orientada e sentada ao lado da mãe, apresentando queixa de dor na região cervical.
Após atendimento inicial, foi realizado o protocolo de imobilização e o transporte até a Casa de Saúde Stella Maris.
O parque estava cheio no momento do incidente, o que gerou preocupação entre os visitantes. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da criança. As causas do acidente ainda serão investigadas.
Outro lado.
Em nota, o Parque de Diversões Trombini manifestou “profundo pesar e solidariedade à família da criança” e informou que “prestou toda a assistência necessária e imediata, disponibilizando todos os meios possíveis para o atendimento e acompanhamento da situação”.
Disse que mantém “contato diário com a genitora da criança, acompanhando de perto o seu estado de saúde e oferecendo todo o suporte que está ao seu alcance”.
Segundo informações prestadas pela mãe ao Parque, a criança encontra-se bem e em recuperação, sem indícios de lesões significativas ou consequências graves.
“Cumpre ressaltar que o ocorrido se trata de um episódio totalmente isolado, atípico e incomum, sem precedentes na longa trajetória do Parque. Trata-se de uma infelicidade pontual, que não reflete o padrão de segurança e zelo mantido ao longo de sua história”, disse a empresa.