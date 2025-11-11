Uma operação da Prefeitura de Ilhabela recolheu 1.180 kg de pneus inservíveis em 20 borracharias e oficinas. A iniciativa é mais uma edição da Campanha Anual de Descarte Correto de Pneus, com o objetivo de dar destino adequado aos pneus, reduzir riscos ambientais e controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

As visitas foram realizadas ao longo do mês de outubro, acompanhadas de orientações aos proprietários e distribuição de materiais informativos. Na segunda-feira (6), foi realizada uma ação especial na Praça Allan Kardec, permitindo que a população fizesse o descarte direto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp