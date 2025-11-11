11 de novembro de 2025
COMBATE À DENGUE

Prefeitura de Ilhabela recolhe 1.180 kg de pneus inservíveis

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Campanha Anual de Descarte Correto de Pneus
Campanha Anual de Descarte Correto de Pneus

Uma operação da Prefeitura de Ilhabela recolheu 1.180 kg de pneus inservíveis em 20 borracharias e oficinas. A iniciativa é mais uma edição da Campanha Anual de Descarte Correto de Pneus, com o objetivo de dar destino adequado aos pneus, reduzir riscos ambientais e controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

As visitas foram realizadas ao longo do mês de outubro, acompanhadas de orientações aos proprietários e distribuição de materiais informativos. Na segunda-feira (6), foi realizada uma ação especial na Praça Allan Kardec, permitindo que a população fizesse o descarte direto.

Os pneus recolhidos foram enviados ao Centro de Triagem do município.

Segundo a Vigilância em Saúde, o volume de 1.180 kg de pneus é menor do que o recolhido nas edições anteriores da ação, o que sugere um bom resultado das orientações direcionadas.

