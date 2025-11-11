11 de novembro de 2025
FEMININO

Guerreiras Alviazul recebem o Bragantino pelo Paulista

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Rafael Citro/AD Taubaté
O Taubaté volta a campo nesta quarta-feira (12) para disputar a penúltima rodada do Campeonato Paulista Feminino. O time da região enfrenta o Red Bull Bragantino às 15h, no estádio Joaquim de Morais Filho (Joaquinzão), em Taubaté.

Atualmente na sétima posição da tabela, a equipe fará sua última partida em casa nesta edição do estadual. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube. Encerrando a fase classificatória, o Taubaté visitará o Palmeiras, em Barueri, no próximo domingo (16).

Na sequência da temporada, o clube disputará a Copa Paulista Feminina, competição que reunirá oito equipes. Além do Taubaté, já estão confirmados Realidade Jovem, Pinda, Mauaense, São José e Centro Olímpico. As duas vagas restantes serão definidas conforme a classificação final do Paulista, com a tabela de jogos ainda pendente de divulgação.

