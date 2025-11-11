O Taubaté volta a campo nesta quarta-feira (12) para disputar a penúltima rodada do Campeonato Paulista Feminino. O time da região enfrenta o Red Bull Bragantino às 15h, no estádio Joaquim de Morais Filho (Joaquinzão), em Taubaté.

Atualmente na sétima posição da tabela, a equipe fará sua última partida em casa nesta edição do estadual. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube. Encerrando a fase classificatória, o Taubaté visitará o Palmeiras, em Barueri, no próximo domingo (16).