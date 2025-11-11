A Polícia Civil investiga agressões de filho contra pai idoso, em Taubaté. A Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima por volta das 22h43, nessa segunda-feira (10), para a rua João Augusto de Castro, onde, segundo o relato oficial, a vítima, um idoso de 66 anos, confirmou que vinha sofrendo agressões e ameaças do filho, de 33 anos — situação que já teria ocorrido em outras ocasiões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No atendimento, os policiais militares apontaram que o autor apresentava comportamento alterado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes. As partes foram conduzidas à delegacia para formalização da ocorrência.