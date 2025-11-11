A Polícia Civil investiga agressões de filho contra pai idoso, em Taubaté. A Polícia Militar foi acionada por denúncia anônima por volta das 22h43, nessa segunda-feira (10), para a rua João Augusto de Castro, onde, segundo o relato oficial, a vítima, um idoso de 66 anos, confirmou que vinha sofrendo agressões e ameaças do filho, de 33 anos — situação que já teria ocorrido em outras ocasiões.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
No atendimento, os policiais militares apontaram que o autor apresentava comportamento alterado, aparentemente sob efeito de substâncias entorpecentes. As partes foram conduzidas à delegacia para formalização da ocorrência.
Na unidade policial, a equipe consignou que não foram identificadas lesões corporais visíveis no idoso naquele momento. Diante do quadro narrado e da natureza das infrações, a autoridade determinou a lavratura de termo circunstanciado — procedimento cabível em crimes de menor potencial ofensivo — e encaminhou o feito à delegacia da área do fato para as providências legais.
A ocorrência foi registrada por vias de fato, cuja pena aumenta quando a vítima é maior de 60 anos, e por ameaça.
Como a ameaça tem pena máxima em abstrato não superior a dois anos, a autoridade lavrou Termo Circunstanciado, com ênfase nos princípios de simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A vítima foi orientada sobre o prazo decadencial de seis meses para representação contra o autor, prazo que conta do conhecimento da autoria.
Canais para denúncias e apoio em casos de violência contra a pessoa idosa em Taubaté e região: 190 (PM), 197 (Polícia Civil) e 181 (Disque Denúncia — anônimo). Em situações emergenciais, procure atendimento médico e registre o fato imediatamente para preservar provas e prazos.