O 11º Encontro Entre Elas, a única edição de 2025, será realizado nesta terça-feira (11) no Sheriff Restaurante, em São José dos Campos. O evento tem como objetivo principal promover o networking e o fortalecimento de ideias e negócios para mulheres empreendedoras ou que desejam empreender, por meio de palestras, dicas e trocas de experiência.
"Entre Elas" é uma rede de networking idealizada pela empresária Érica Mathias, especialista em eventos corporativos, com o intuito de reunir mulheres do Vale do Paraíba. A rede cresceu desde sua primeira edição em 2022, que contou com pouco mais de 100 mulheres, e hoje já conecta cerca de 7.000 participantes, a maioria da região, mas com empreendedoras de diversas partes do Brasil.
A empresária Érica Mathias destaca a importância de dar continuidade às conexões. “O Entre Elas é uma oportunidade que a gente abre para as mulheres poderem se conhecer, trocar conexões e fazer o networking, mas o evento é uma sementinha, quem faz o negócio acontecer são as mulheres pós-evento… é muito importante que elas saiam dali sabendo que não termina ali.”
Para fortalecer essa ideia, esta edição contará com a participação de Luiza Nogueira Gonçalves Fernandes Mota Mello, empresária com três restaurantes em São José, que vai compartilhar sua história empreendedora. A programação também inclui o Momento Sebrae, conduzido pelo consultor Rafael Souza, especialista em gestão estratégica, e o Momento Conexão, com apresentação musical da cantora Julia Fatureto. Durante este período, as empreendedoras poderão interagir e distribuir material promocional, como folders e cartões de visita. Haverá sorteio de brindes entre as participantes.
A abertura será às 19h e as inscrições estão abertas até as 17h.
As vagas são limitadas e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.
O Sheriff fica na praca Candida Maria Cesar Sawaya Giana, n º 4, no bairro Jardim Apolo I, São José dos Campos.