O 11º Encontro Entre Elas, a única edição de 2025, será realizado nesta terça-feira (11) no Sheriff Restaurante, em São José dos Campos. O evento tem como objetivo principal promover o networking e o fortalecimento de ideias e negócios para mulheres empreendedoras ou que desejam empreender, por meio de palestras, dicas e trocas de experiência.

"Entre Elas" é uma rede de networking idealizada pela empresária Érica Mathias, especialista em eventos corporativos, com o intuito de reunir mulheres do Vale do Paraíba. A rede cresceu desde sua primeira edição em 2022, que contou com pouco mais de 100 mulheres, e hoje já conecta cerca de 7.000 participantes, a maioria da região, mas com empreendedoras de diversas partes do Brasil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp