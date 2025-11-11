Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar no Vale do Paraíba num espaço de tempo inferior a 10 horas. Os casos ocorreram entre a noite de segunda-feira (10) e a madrugada desta terça-feira (11).
Nesta terça, um homem morreu em confronto com a PM em área de mata perto da rodovia Presidente Dutra, em Lorena. A morte se deu quando a equipe da PM realizou uma incursão em área de mata na região do bairro dos Ipês, local apontado no boletim de ocorrência por histórico recente de roubos e latrocínio.
Segundo o registro, os policiais se depararam com dois homens. Um deles teria efetuado disparos contra a equipe, que reagiu para cessar a agressão. O homem foi atingido, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado ao pronto-socorro de Lorena, onde o óbito foi constatado.
Na noite de segunda, criminosos trocaram tiros com a PM em Jacareí, e um bandido morreu. Equipe atendeu a um chamado do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) sobre tentativa de roubo na avenida Paulo Setúbal, região do Conjunto São Benedito, ao lado de um campo de futebol.
Ao chegar ao endereço indicado, os policiais foram informados de que três homens estariam envolvidos em um roubo. Nas proximidades da mata ao lado do campo, a equipe teria se deparado com o trio.
Quando um dos policiais tentou a abordagem, os suspeitos teriam aberto fogo, o que levou ao revide. Um dos homens foi atingido, caiu ao solo e foi desarmado. Os outros dois correram em direções opostas.
Ano mais letal.
As mortes em confronto ocorrem em um momento de alta nesse tipo de indicador no Vale. O primeiro semestre de 2025 é o mais letal da série histórica da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo quanto às mortes em confronto com as forças de segurança da região.
Foram registrados 25 óbitos em confronto de janeiro a junho, número que empata com o mesmo período de 2020. No ano passado, no primeiro semestre, morreram 17 pessoas em confronto.
As 25 mortes deste ano ocorreram em confronto com policiais militares, sendo 23 durante o serviço e duas na folga.
Com exceção de 2025 e 2020, nenhum outro ano da série histórica da SSP, que começa em 2005, registra 25 mortes em confronto com a polícia no primeiro semestre. Os períodos mais letais foram 2006 (19 mortes) – ano dos ataques do PCC a forças de segurança –, 2024 (17), 2021 e 2019 (ambos 16) e 2017 (14).
Polícia Militar.
Comandante do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior) e responsável pela Polícia Militar em toda a região, coronel Luiz Fernando Alves disse que a opção da reação parte sempre “do marginal”.
"O confronto é a opção do marginal. Se ele se render, ele será preso. Se ele atirar contra o policial militar, é para o policial reagir, sim, e cessar aquela agressão”, afirmou o militar durante entrevista no OVALE Cast, podcast de OVALE (veja aqui).
“Nós tivemos diversas ações que o marginal se rendeu prontamente e tivemos apreensão aqui, por exemplo, de arma de guerra, fuzil. De arma de grosso calibre, calibre 12, pistolas variadas”, completou o comandante.