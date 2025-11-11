Dois homens morreram em confronto com a Polícia Militar no Vale do Paraíba num espaço de tempo inferior a 10 horas. Os casos ocorreram entre a noite de segunda-feira (10) e a madrugada desta terça-feira (11).

Nesta terça, um homem morreu em confronto com a PM em área de mata perto da rodovia Presidente Dutra, em Lorena. A morte se deu quando a equipe da PM realizou uma incursão em área de mata na região do bairro dos Ipês, local apontado no boletim de ocorrência por histórico recente de roubos e latrocínio.