Um posto de gasolina localizado na região central de Jacareí foi interditado durante uma operação de fiscalização na última quinta-feira (6). A ação, motivada por denúncia, identificou divergência na documentação e outros documentos vencidos. O estabelecimento também teve dois bicos reprovados em inspeção.
A ação conjunta de fiscalização teve participação do Procon, Fiscalização de Posturas da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, ANP (Agência Nacional do Petróleo) e Ipem (Instituto de Pesos e Medidas), com apoio da Guarda Civil Municipal. Denúncias sobre suspeitas de irregularidades em dois estabelecimentos motivaram a operação.
Em ambos os postos, os fiscais avaliaram o cumprimento de normas do Código de Defesa do Consumidor, a qualidade dos combustíveis, o fornecimento correto do volume pelas bombas medidoras, além dos equipamentos e instrumentos usados para manuseio dos produtos e documentações de autorização. Os comércios que funcionam no mesmo espaço dos postos também passaram por fiscalização.
Em visita ao primeiro posto, o Ipem reprovou dois bicos na análise e interditou outros dois. No mesmo local, a ANP constatou falta de autorização para funcionamento e a equipe de Fiscalização de Posturas determinou a interdição por divergência de documentação e documentação vencida. O Procon, por sua vez, autuou e forneceu orientações por infrações da Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor.
O segundo posto fiscalizado não apresentou nenhuma irregularidade.
Novas fiscalizações devem acontecer nos demais postos da região visando proteger a população contra fraudes e riscos.