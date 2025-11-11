Um posto de gasolina localizado na região central de Jacareí foi interditado durante uma operação de fiscalização na última quinta-feira (6). A ação, motivada por denúncia, identificou divergência na documentação e outros documentos vencidos. O estabelecimento também teve dois bicos reprovados em inspeção.

A ação conjunta de fiscalização teve participação do Procon, Fiscalização de Posturas da Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão, ANP (Agência Nacional do Petróleo) e Ipem (Instituto de Pesos e Medidas), com apoio da Guarda Civil Municipal. Denúncias sobre suspeitas de irregularidades em dois estabelecimentos motivaram a operação.

