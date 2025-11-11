O PCC (Primeiro Comando da Capital) criou o “Tribunal do Crime” para julgar, condenar e matar integrantes e outros que descumprem as “regras” da facção criminosa. Embora utilize o nome da estrutura judicial, o tribunal do PCC não tem semelhança com o da justiça.

O dispositivo foi implementado pela facção criminosa em suas “quebradas”, com o objetivo de instituir uma “Justiça do crime”. O PCC impõe regras próprias e mantém sua própria lei, até mesmo com a adoção do chamado tabuleiro, conhecido como "Tribunal do Crime".