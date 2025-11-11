A Polícia Civil investiga o assassinato de Igor Correia de Souza, de 30 anos, morto a tiros na manhã desta segunda-feira (10) no bairro Jardim Bandeirantes, zona sul de São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 11h, na Rua Osvaldo Gonçalves Toledo, onde Igor trabalhava em uma obra. A vítima foi atingida por diversos disparos e morreu no local antes da chegada do socorro.
A perícia técnica encontrou dois estojos deflagrados e apreendeu um celular da marca Apple, que será periciado. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) após o trabalho das equipes do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), que realizaram os primeiros levantamentos.
Testemunhas prestaram depoimento, mas até o momento a autoria do crime é desconhecida. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial e segue sob investigação da Delegacia Especializada de São José dos Campos, que tenta identificar os autores e a motivação do homicídio.
Segundo a Polícia Civil, Igor tinha histórico criminal, incluindo passagens por homicídio. Após deixar a prisão, ele teria passado a criar cavalos em um pasto na região, e a polícia apura se alguma desavença relacionada à atividade pode ter motivado a execução.