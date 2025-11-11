O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) levará à COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) sua experiência em observação da Terra, modelagem climática, sensoriamento remoto e monitoramento ambiental, reforçando seu papel na produção de conhecimento para o enfrentamento das mudanças climáticas.
Pesquisadores do Inpe participarão ativamente de painéis e mesas-redondas nas Zonas Azul (negociações) e Verde (sociedade civil) do evento, compartilhando conhecimento científico sobre monitoramento ambiental de desmatamento, queimadas e desastres naturais, emissões de gases de efeito estufa, análise de impactos e projeção de cenários climáticos, garantindo a representatividade da ciência brasileira nos fóruns internacionais. O instituto também estará presente em eventos paralelos, incluindo a Casa da Ciência do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), sediada no Museu Paraense Emílio Goeldi, onde apresentará pesquisas focadas na Amazônia.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A participação reforça a atuação do Inpe no avanço da ciência e da cooperação em prol do desenvolvimento sustentável da Amazônia, além da relevância dos estudos produzidos por cientistas que estão entre os considerados mais influentes do mundo em decisões de políticas públicas.
Este esforço do Inpe ganha relevância no contexto da COP, que é reconhecida como o principal fórum mundial sobre o tema climático. A conferência reúne representantes de cerca de 200 países, além de cientistas, organizações internacionais e entidades da sociedade civil, sendo o palco onde são debatidas e negociadas ações globais de mitigação e adaptação climática, financiamento de soluções sustentáveis, desenvolvimento de energias limpas e a essencial preservação de florestas e biodiversidade.