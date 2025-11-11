O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) levará à COP30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) sua experiência em observação da Terra, modelagem climática, sensoriamento remoto e monitoramento ambiental, reforçando seu papel na produção de conhecimento para o enfrentamento das mudanças climáticas.

Pesquisadores do Inpe participarão ativamente de painéis e mesas-redondas nas Zonas Azul (negociações) e Verde (sociedade civil) do evento, compartilhando conhecimento científico sobre monitoramento ambiental de desmatamento, queimadas e desastres naturais, emissões de gases de efeito estufa, análise de impactos e projeção de cenários climáticos, garantindo a representatividade da ciência brasileira nos fóruns internacionais. O instituto também estará presente em eventos paralelos, incluindo a Casa da Ciência do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), sediada no Museu Paraense Emílio Goeldi, onde apresentará pesquisas focadas na Amazônia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp