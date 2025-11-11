A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), realiza nesta terça-feira (11) a segunda fase da operação Poison Source (Fonte do Veneno), de combate à produção e a circulação de bebidas alcoólicas falsificadas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação, coordenada pela 1ª Divecar (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas), ocorre em todo o país, com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Pernambuco.