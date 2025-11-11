A Polícia Civil de São Paulo, por meio do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), realiza nesta terça-feira (11) a segunda fase da operação Poison Source (Fonte do Veneno), de combate à produção e a circulação de bebidas alcoólicas falsificadas.
A ação, coordenada pela 1ª Divecar (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas), ocorre em todo o país, com mandados de busca e apreensão sendo cumpridos nos estados de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Bahia e Pernambuco.
A operação ocorre de forma simultânea e coordenada com as forças de segurança locais. Até o momento, dois homens foram presos. Em Nova Iguaçu (RJ) e em Goiânia (GO), os investigadores encontraram depósitos de garrafas que eram utilizadas para abastecer os fornecedores de bebidas.
De acordo com a Polícia Civil, o esquema é similar ao descoberto durante a ação que prendeu um dos principais fornecedores de insumos usados na falsificação de bebidas alcoólicas do país. A detenção ocorreu na Brasilândia, zona norte da capital, em 3 de outubro.
O homem comercializava tampas, rótulos, caixas para embalagem e até selos falsificados de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), que eram colados nas garrafas para simular a originalidade do produto.
Ele possuía dois imóveis na região para armazenar o material, que serviam como base para manter e distribuir os produtos.
Primeira fase.
A prisão do indiciado resultou na primeira fase da Operação Poison Source, que faz parte das ações do gabinete de crise do Governo de São Paulo para combater casos de intoxicação por metanol.
Em outubro, sete pessoas foram presas por participarem de uma rede de adulteração e falsificação de bebidas alcoólicas em várias cidades do estado.
Os mandados foram cumpridos na capital, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.