A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo de vários produtos por falta de regularização e licenciamento sanitário. A medida, publicada no DOU (Diário Oficial da União) na segunda-feira (10), inclui os suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, todos os produtos, suplementos e óleos da marca Bugroon, e a Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99%, fabricada pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda.

Os suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, da empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., eram vendidos em sites como Shopee e Mercado Livre sem registro sanitário e sem identificação de fabricante ou importador nacional.

