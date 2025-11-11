11 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Suplementos e soda cáustica; Anvisa publica novas proibições

Por Da redação | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou o recolhimento e a suspensão da comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e consumo de vários produtos por falta de regularização e licenciamento sanitário. A medida, publicada no DOU (Diário Oficial da União) na segunda-feira (10), inclui os suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, todos os produtos, suplementos e óleos da marca Bugroon, e a Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99%, fabricada pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda.

Os suplementos alimentares de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, da empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., eram vendidos em sites como Shopee e Mercado Livre sem registro sanitário e sem identificação de fabricante ou importador nacional.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Já a fabricante Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. não possui licenciamento sanitário, apesar de comercializar os produtos em seu site. Todos os produtos da marca Bugroon estão suspensos.

A Soda Cáustica em Escamas Limpinha 99%, fabricada pela empresa Guaraflex Produtos de Limpeza Ltda., deve ser recolhida, tendo sua comercialização, distribuição, fabricação, divulgação e uso proibidos por não possuir registro como saneante junto à Anvisa.

As medidas já publicadas passam a valer imediatamente.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários