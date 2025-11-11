Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar em área de mata perto da rodovia Presidente Dutra, em Lorena. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (11), quando uma equipe da Polícia Militar realizou uma incursão em área de mata na região do bairro dos Ipês, local apontado no boletim por histórico recente de roubos e latrocínio.
Segundo o registro, os policiais se depararam com dois homens. Um deles teria efetuado disparos contra a equipe, que reagiu para cessar a agressão. O homem foi atingido, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado ao pronto-socorro de Lorena, onde o óbito foi constatado.
A vítima ainda não foi identificada. A ocorrência está formalizada como “homicídio decorrente de oposição à intervenção policial” e traz, em análise inicial, as excludentes de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.
Como foi o caso.
Conforme o histórico, a guarnição entrou em um carreiro de pedestres em área de mata quando se deparou com um homem que teria atirado contra os policiais. Houve revide e, após os disparos, a equipe solicitou apoio via rádio.
O tenente da PM se deslocou para o ponto, encontrou o suspeito caído e acionou o resgate. No hospital, a equipe foi informada do falecimento. A narrativa oficial também relata que dois homens foram avistados, e um teria fugido após o confronto.
No pronto-socorro, policiais civis e peritos criminais verificaram três perfurações na região do tórax e uma próxima ao umbigo da vítima.
Até o fechamento do boletim, a identificação civil do morto não foi possível. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames necroscópico e toxicológico.
O BO qualifica como investigados três policiais militares. As armas dos policiais – três pistolas Glock G22, calibre .40 – foram apreendidas para exame.
Consta ainda uma pistola Taurus calibre .380 com numeração suprimida, atribuída ao autor/vítima. Peritos recolheram cápsulas no local, descritas como calibre .380. A contagem de disparos informada pelo BO é de cinco tiros efetuados pelos policiais militares.
O boletim registra dois pontos relevantes sobre câmeras corporais. Em um trecho, consigna que as Câmeras Operacionais Portáteis estavam descarregadas no momento da ação. Em outro, anota que os policiais portavam câmeras, mas não as apresentaram no plantão.
Segundo o tenente da PM, os equipamentos teriam sido encaminhados ao Baep, com números de série informados à autoridade. Esses elementos foram consignados para checagem durante o inquérito.
No despacho, o delegado destaca que os elementos até aqui reunidos apontam para o uso moderado dos meios necessários, “compatível com a intenção de neutralizar a ameaça”, reconhecendo, a priori, as excludentes de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.
Nessa fase, a autoridade deixou de decretar prisão em flagrante e não indiciou formalmente os policiais, sem prejuízo da instauração de inquérito para aprofundar a apuração com laudos e demais diligências.
A investigação dependerá de laudos do IC (Instituto de Criminalística) e do IML para consolidar a trajetória dos projéteis, distância de disparos, microcomparativo entre arma e estojos/projéteis, eventual residuográfico em mão/peles e a reprodução visuográfica do cenário.
O BO aponta a baixa luminosidade e as características do terreno de mata como fatores que dificultaram os primeiros trabalhos periciais. Também segue em aberto a identificação completa do autor/vítima e a localização do segundo indivíduo que teria fugido.
Informações que ajudem na identificação do homem morto e na localização do segundo suspeito podem ser encaminhadas, de forma anônima, ao número de telefone 181 – Disque Denúncia, ou diretamente à Polícia Militar (190) e à Delegacia de Lorena. A apuração prossegue na unidade da área do fato.