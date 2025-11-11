Um homem morreu em confronto com a Polícia Militar em área de mata perto da rodovia Presidente Dutra, em Lorena. A ocorrência foi registrada na madrugada desta terça-feira (11), quando uma equipe da Polícia Militar realizou uma incursão em área de mata na região do bairro dos Ipês, local apontado no boletim por histórico recente de roubos e latrocínio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o registro, os policiais se depararam com dois homens. Um deles teria efetuado disparos contra a equipe, que reagiu para cessar a agressão. O homem foi atingido, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi levado ao pronto-socorro de Lorena, onde o óbito foi constatado.