Estudantes de graduação do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) participaram da edição de 2025 da Competição Brasileira de Robótica, realizada em Vitória, Espírito Santo, e alcançaram 2º e 3º lugar em quatro diferentes categorias.

A delegação do Instituto, a equipe ITAndroids, contou com 30 estudantes, que alcançaram o 3º lugar nas categorias Small Size League e Simulação 3D, e o 2º lugar em Simulação 2D e Humanoide. A equipe também se destacou no Simpósio Brasileiro de Robótica 2025, onde teve seis artigos aprovados sob orientação do Professor Doutor Marcos Ricardo Omena de Albuquerque Máximo.

